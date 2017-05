Vil Sarpsborg-rekruttene opp?

Vi har tidligere omtalt nivået i denne avdelingen som det beste av de seks i 3. divisjon, og det er mange av de andre opprykksfavorittene som skal være glade de ikke havnet i avdeling 1. Før sesongen ble Moss og Kvik Halden pekt ut som de to heteste opprykksfavorittene med outsidertipset til Sarpsborg 08. Spørsmålet var om sistnevnte ville opp - for bruker de sin solide bredde i A-stall kombinert med den gode ungdomsavdelinga i klubben, så lukter dette ambisjoner. Nå ble i tillegg Moss slått 2-1 tirsdag, og Holmen søndag er neste oppgave. Et lag som bare spilte 3-3 mot Odd3 - det lukter en ny 3-poenger til serielederen.

Moss må opp i taua å jobbe igjen etter nederlaget sist, og Østsiden skal ikke utgjøre noen trussel. 1.30 fra NordicBet settes inn på kupongen. Kvik har slitt med å komme i flyten direkte med 2-2 mot både Kråkerøy og Drøbak, men det er to av flere gode mannskap i denne serien som vil bite bra fra seg. Trenger alle poenga borte mot et Vestfossen som fikk 1-5 sist i Lystlunden. Lukter B uten at vi går til i lukene.

Ørn Horten skal ha en god sjanse borte mot Ullern. Har sett bunnsolide ut etter 1-2 tapet mot Kvik, og 1,89 får plass på NordicBet-dobbelen fra avdeling 1.

Oppsal tar i mot Sprint-Jeløy i noe som synes åpent, til felles med Drøbak Frogn-Kråkerøy. Interessant blir det når Strømsgodset2 møter Odd3, der sistnevnte henta sitt første poeng sist i 3-3 hjemme mot Holmen. I Skien er man bekymret for tanken på å ikke få matchet sine nest beste juniorer på nivå 4, da 4. divisjon ikke er den rette arenaen. Derfor kan det tenkes at dette laget får prioritet i å redde plassen, men samtidig må altså ikke Odd2 falle ned fra 2. divisjon. Litt av en kabal som skal gå opp for Odd, for begge de nevnte lag vil slite i sine respektive divisjoner. Strømsgodset2 vil også klore seg fast i denne divisjonen, så dette blir en meget viktig kamp for begge lag.