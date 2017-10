Villest i nord





Dog er det ingen som tenker på den tabellen lørdag klokka 13.00.





Lillestrøm2 møter ferdigspilte Tromsø2, og trolig plukker Åråsen-gjengen ut en forsterka tropp til tross for eliteseriekamp mot Odd mandag. Tromsø2 reiser nok sørover med et ungt mannskap for å fullføre nedrykkssesongen.





Det største presset ligger på Funnefoss/Vormsund som får besøk av formsvake Harstad. Det er fordel hjemmelaget, med en skuffende sesong bak seg, på form. Motivasjon bør være massiv, og seier betyr trolig sikker plass i det jevne feltet der nede. Coolbet har regnet inn alle disse faktorene i sin odds på 1.70, men det er spillet som frister nest mest etter Skedsmo





Skedsmo trenger egentlig bare et poeng for å berge plassen. Utligninga på overtid sist i Tromsø kan vise seg å være gull verdt, men trolig er hjemmelaget meget motivert for å få et resultat hjemme mot Sortland. Gjestene har tre strake, og en direkte NM-billett i lomma. Så spørs det om sulten er like stor klokka 13 lørdag. 2.05 dagens drag.





Skjervøy må gå for seier mot sterke Lørenskog, siden målforskjellen kan sende dem bak et vinnende Fu/Vo(Om de vinner sin kamp) Lørenskog trolig meget motivert for å sikre topp4-plass, og dette kan bli en spennende kamp mellom to lag som vil vinne serieavslutninga.





Senja er rimelig mette med sikra andre plass i lomma, men får et poengdesperat Fløya på besøk - som mangler den suspenderte trioen Olsen, Andersen og Skogstad som alle er faste i elleveren. 3-3 resultatet sist hjemme mot Skedsmo kan vise seg å bli der ståplassen røyk. Utligning på overtid, en mann utvist og to spillere med karantenegivende gule kort.

Vi tror Fløya dessverre blir det fjerde laget som rykker ned.





Kamper ellers:





Alta2-Skjetten

Mjølner- Salangen









1 Mjølner 25 59 2 Senja 25 51 3 Sortland 25 42 4 Lørenskog 25 41 5 Harstad 25 39 6 Skjetten 25 39 7 Skedsmo 25 35 8 Skjervøy 25 34 9 Fløya 25 32 10 Lillestrøm 2 25 32 11 Funnefoss/Vormsund 25 32 12 Tromsø 2 25 24 13 Alta 2 25 18 14 Salangen 25 17









Tromsø2, Alta2 og Salangen er allerede nede, men det store spørsmålet er hvem det fjerde laget blir som må ned i 4. divisjon. Nå er det stor sjanse for at 11er i avdeling 6 eller avdeling 1 blir den beste nedrykkeren, og kan få et wild card til neste sesongs nivå 4: