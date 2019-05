Vindbjart scora 5 - tapte





Vindbjart ledet 3-1 etter snaue kvarteret hjemme mot Viking2, men lå under 3-5 til pause. Vertene hentet opp igjen til 5-5, bare for å se alt forsvinne på overtid i den underholdende kampen i Norsk Tipping-ligaen avdeling 3.





Den gamle kjenningen fra nivå 4, Even Østensen, scoret to av måla for Viking2.





Fløy mistet to poeng med et straffespark til Start2 på overtid.





Dermed er det tabelloverraskelsen Brodd som sitter øverst etter sterke 2-0 borte mot Madla.





Serierunde 5:

Madla-Brodd 0-2

Donn-MK 4-1

Flint-Bryne2 4-2

Vindbjart-Viking2 5-6

Vardeneset-Pors 1-3

Storm-Staal Jørpeland 2-2

Fløy-Start2 2-2













Tabell:





11 mål er sjelden kost uansett nivå i norsk fotball i en og samme kamp.