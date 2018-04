Vindbjart tilbake på direkten?

Norsk Tipping ligaen starter forsiktig allerede fredag kveld, men har lørdagen som sin store åpningsdag. 84 lag fordelt på seks avdelinger. Vi skal prøve å presentere alle seks med et tabelltips i tillegg. 3. divisjon kan knapt kalles breddefotball lenger, da nivåskjerpingen har satt store krav til både økonomi, administrasjon og sportslig slagkraft. Dog finner vi klubber med sus over på nivå fire fortsatt. Som for eksempel Lyn, Frigg og Kvik Halden