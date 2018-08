Antall 4. div. avdelinger reduseres fra dagens 24 til 18. Det betyr at to eller flere kretser slåes sammen til en fylkesserie. Vinneren rykker direkte opp.

Antall 4. div. avdelinger beholdes som i dag - men avdelingsvinnerne spiller kvalifisering om opprykk. Det opprettes seks kvaliferingspuljer à fire lag der tre av lagene rykker opp. Disse puljene vil settes sammen geografisk. Det betyr at Oslo vil ha tre vinnere, samt at Rogaland og Trøndelag to i denne poolen.